Facebook kondigde een nieuw platform aan waarmee ontwikkelaars hun eigen augmented reality-effecten kunnen maken voor de camera in Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram. In eerste instantie gaat het over selfie-filters: informatie die je in de vorm van een filter over een foto of video kunt plakken.

Maar dat is niet het einddoel. Facebook wil augmented reality gaan gebruiken via de camera van zijn app, om bijvoorbeeld in een restaurant informatie over het menu te kunnen aanbieden. Facebook moet voor de gebruiker zo de bril worden voor een nieuwe digitale wereld. Al geeft Zuckerberg aan dat het zijn ambitie is dat mensen uiteindelijk dezelfde informatie zullen krijgen als ze een gewone bril opzetten.

Toch was Zuckerberg tegelijk voorzichtig. Hij zei nadrukkelijk dat het platform nog volop in ontwikkeling is, en dat de eerste maanden mogelijk niet de verhoopte resultaten zullen opleveren.

Met de nieuwe strategie lijkt Facebook vooral de concurrentie aan te willen gaan met het bij jongeren erg populaire snapchat, dat al langer met de techniek experimenteert.