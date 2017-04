Als de kinderen van Victoria en David Beckham later een zaak willen starten, zal dat probleemloos met hun naam kunnen. Ze zijn dan de rechtmatige eigenaar van hun eigen naam. Bovendien beschermt de registratie hen tegen onrechtmatig gebruik. Voorlopig is Victoria houder van de rechten, aangezien Harper nog niet meerderjarig is. Victoria is dus de enige persoon die haar dochters naam mag gebruiken op producten, zoals bijvoorbeeld kleren, cosmetica of speelgoed. Niemand in de tv-, film- of muziekindustrie kan de naam dragen.

David liet zijn naam registreren in 2000, Victoria volgde twee jaar later. De bekende familie is miljoenen waard. Victoria bracht na haar muziekcarrière een succesvolle kledinglijn uit, en heeft ook al parfum en ondergoed onder haar naam. Oudste zoon Brooklyn (18) waagt tegenwoordig zijn kans als fotograaf en brengt in mei een boek uit. Romeo (14) is model voor Burberry en Cruz (12) zoekt het dan weer in de muziek. Hij bracht vorig jaar met kerst een single uit.