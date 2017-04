In Nederland was er zondagavond heel wat ophef ontstaan. De aanleiding? De rubriek "Dik of zwanger" in het satirische programma "Neem je zwemspullen mee". Vier mannen moesten daarin bepalen of een vrouw, die ronddraaide op een plateau, zwanger of dik was. Het programma wilde naar eigen zeggen op een satirische manier vooroordelen bespreekbaar maken.

Maar het programma kwam stevig onder vuur te liggen, niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland. Zo schreef Daily Star dat de tv-show een "heel nieuw dieptepunt" was en New York Post had het over een "sexistisch programma".

KRO-NCRV en NPO hebben nu besloten om het onderdeel uit de show te schrappen. "We wilden met dit onderdeel kijkers laten zien hoe je de mist in kunt gaan als je afgaat op iemands uiterlijk, maar we realiseren ons dat de wijze waarop dit gedaan is mensen heeft gekwetst. Dat is nooit onze bedoeling geweest en dat betreuren we", laat directeur Yvonne de Haan in een mededeling weten.