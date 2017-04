Rechts/Averechts: de expo die je moet kunnen voelen

Textiel is meer dan mode, het kan ook design of kunst zijn en dat wil de tentoonstelling "Rechts/Averechts" in het Designmuseum van Gent tonen. Werken van gevestigde kunstenaars hangen er naast werken van studenten en oud-studenten van de afdeling textiel van het KASK.

