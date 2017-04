The Analogues zingen "Sergeant Peppers lonely hearts club band" van the Beatles

Er uitzien als de Fab Four uit Liverpool of hun pasjes nadoen, is voor de covergroep uit Nederland van geen belang. Hun muziek evenaren des te meer. Ze spelen op de oorspronkelijke instrumenten en met vintage apparatuur en willen zo authentiek mogelijk klinken. Op 24 april komen ze ook naar de AB in Brussel.



