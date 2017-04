Kevin Janssens' favoriete Clouseau-nummer: "Ik wil je, blijf bij me"

"Ik was echt fan vroeger", zei acteur Kevin Janssens toen hem in "Bart & Gasten" gevraagd werd naar zijn favoriete Clouseau-nummer. En dat van "Ik wil je, blijf bij me", een nummer van De Kreuners, dat was een "flauw grapje".

