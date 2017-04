Mysterieuze ontwerper tentoongesteld in Mode Museum

Martin Margiela is zo goed als onbekend bij het grote publiek, maar hij is wel een van de belangrijkste Belgische mode-ontwerpers. De onconventiële vernieuwer werkte eind jaren 90 voor het Franse luxehuis Hermes. Over die periode loopt nu in Antwerpen een tentoonstelling.

