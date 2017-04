Studio Brussel-presentatrice Siska Schoeters werkt aan een nieuw programma voor Eén. In "De club" gaat ze quizzen met bekende Vlamingen.

"We hebben een club opgericht. Dat klinkt elitair, maar dat is het niet. We beginnen met drie mensen. Er is altijd iemand die in "De club" wil komen. Het zijn allemaal bekende Vlamingen, maar je moet even tof en slim zijn als de clubleden. Dan spelen we een spel en dan zou het kunnen dat je in "De club" komt. Elke dag op Eén vanaf eind mei", verduidelijkt Siska Schoeters.

De opnames van "De club" gaan midden mei van start. Kijkers die de opnames willen meemaken kunnen zich melden op de website van Eén.