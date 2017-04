Presentatoren ACM Awards geven vette knipoog naar Oscarflater

Vannacht zijn in Las Vegas de 52e ACM (Academy of Country Music) Awards uitgereikt. Miranda Lambert (33) kreeg de trofee voor beste album met songs over haar afgesprongen relatie. Een stevige versie van "Johnny B. Goode" van de pas overleden Chuck Berry mocht de zaal opwarmen.

