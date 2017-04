Eline stelde zich heel bewust naïever op dan ze in werkelijkheid is, zodat de anderen haar al gauw als heel emotioneel en een flapuit beschouwden. “Ik wou vooral de groep van in het begin duidelijk maken dat ik niet de sterkste en niet de intelligentste was en dat is mij redelijk goed gelukt", zegt ze zelf, "na twee dagen was ik voor iedereen het kneusje van de groep."

Dat zich van de domme houden, soms ook wel wat zelfopoffering met zich meebracht nam ze er graag bij, zoals bijvoorbeeld bij de proef waarbij de kandidaten bij het geven van een fout woord, een stroomstoot kregen. Het leverde haar vijf kanjers van elektroshocks op en dan lukte de proef alsnog, doordat Davey en Hans met veel geluk toch nog op tijd bij hen geraakten.