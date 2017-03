Wim De Vilder liet de vergelijking niet aan zijn hart komen. "Ik ben zo geboren he Bart. Het meest exuberante dat ik ga doen in mijn leven, is deelnemen aan dit programma", aldus De Vilder.

Wim De Vilder gaf tijdens de uitzending ook mee dat hij zijn eerste kus aan een meisje gaf in de botsauto's. "Dat was niet wat ik er van verwachtte. Er is anders, wist ik."

Lieven Scheire, Adriaan Van den Hoof en Rik Verheye deden er alles aan om in de gunst van De Vilder te komen. De "Callboys"-acteur Verheye moest voor de finale afdruipen. "In de liefde moet je standvastig zijn, maar dit is een spel, maar ik ga toch standvastig zijn", wuifde De Vilder Rik Verheye uit.

In de grote finale met Lieven Scheire en Adriaan Van den Hoof gaf De Vilder aan dat hij liever "vrienden wil blijven" met Van den Hoof, waarop hij Lieven Scheire een kus gaf.