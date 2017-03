Tiany Kiriloff vermoedt dat ze het slachtoffer is geworden van cybercriminelen die haar Instagramaccount hebben gehackt. De 38-jarige modeblogster vreest dat ze haar fotodagboek met meer dan 5.000 foto's en 191.000 volgers kwijt is.

Kiriloff richtee in 2008 de modewebsite Belmodo op met haar vriendin Angelique Foré. Belmodo is vandaag een belangrijke speler als creatief bureau in de modewereld. Het bedrijft doet onder meer marketingcampagnes voor verschillende merken en Maasmechelen Village.

Die campagnes worden onder meer gevoerd op sociaalnetwerksites en de pagina op Instagram is daar een van de belangrijke onderdelen van. "Dit is broodroof. Voorlopig leven mijn klanten nog met me mee, maar als ik mijn profiel niet terugkrijg, kan ik sommige deals niet nakomen", zegt Kiriloff in De Tijd.

Kiriloff hoopt dat Instagram haar profielpagina kan opsporen en haar opnieuw de toegang geeft tot haar account. In afwachting van een goede afloop heeft Tiany Kiriloff haar persoonlijke account opengezet.