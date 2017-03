"Hij was er al toen ik als 18-jarige snotneus voor het eerst op de kantoren van Humo aanbelandde", herinnert voormalig hoofdredacteur Guy Mortier zich Courteaux in "De ochtend". "Hij was een indrukwekkend mens met een buitengewoon scherpe geest en ook een scherpe pen. Het was een erg minzame man die geweldig kon lachen."

"Hij was een van de steunpilaren van Humo. Hij smeedde echt een band tussen het blad en de lezers. Hij was de enige die een apart bureau had, een glazen hok. Daar rook het altijd naar tabak want hij rookte pijp. Na zijn pensioen is hij Grieks gaan studeren om Euripides te kunnen vertalen."

"Als kind had ik hem al vaak gelezen. Hij was "de man in het venster" en dat was niet min. Hij was de man die iedereen die bijvoorbeeld tegen homoseksuelen tekeerging of de oorlog in Vietnam verdedigde ongegeneerd en vlijmscherp van antwoord diende. Hij was de stem van de verlichte rede en vormde een tegengewicht voor de doorgaans rechts-conservatieve toon in kranten."