Het “Blind getrouwd”-parcours van Sally en Mathias verloopt met pieken en dalen. Ze voelen allebei meteen een klik bij hun eerste ontmoeting. Dat gevoel wordt versterkt door de positieve reacties van hun familie en vrienden tijdens hun trouwfeest. The sky is the limit, zo lijkt het. Tijdens hun huwelijksreis komt de ontnuchtering: een gesprek over Mathias’ liefdesverleden doet Sally dichtklappen. Ook zijn gevoel voor humor maakt haar onzeker. Eens thuis blijkt het bijzonder moeilijk om tijd te maken voor elkaar, want Sally en Mathias hebben allebei een goedgevulde agenda.

Een gesprek met experte Margo doet hen inzien dat ze het over een andere boeg moeten gooien. Sally en Mathias maken bewust meer tijd voor elkaar. Toch blijft het keuzemoment voor beiden spannend. Net zoals bij de huizenjacht zeggen ze op hetzelfde moment allebei “ja”.

“We gaan verder op deze basis en kijken of het lukt”, aldus Sally. “De passie is er nog steeds niet, maar we zien het potentieel wel”, aldus Mathias. Ze blijven aan hun relatie werken, maar het mag toch niet zijn: ruim een week geleden beslissen Mathias en Sally alsnog om te scheiden.