De vele "flaters" van Annelies hebben velen misschien op het foute spoor gezet, maar het was wel degelijk Eline die de proeven - doelbewust - saboteerde. U weet wel, de 23-jarige politievrouw met een opmerkelijk lage conditie die in de eerste aflevering onder meer "dacht" dat de Oostkantons in West-Vlaanderen liggen.

“Ik ben opgelucht”, zegt Eline vlak na de uitzending van de finaleaflevering. Na maanden zwijgen – de opnames vonden in november vorig jaar plaats – mag ze het eindelijk zeggen. “Maar eigenlijk heb ik weinig moeite gehad met het zwijgen. Het was voor mij een beetje een tweede natuur geworden. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Het was normaal om er niets over te zeggen. Nu is het net abnormaal om er wel zo openlijk over te praten."

