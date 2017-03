Hoewel de meeste kijkers wellicht nog tot vanavond aan het twijfelen waren, was Davey "mol Eline" al lang op het spoor. Net als Annelies, trouwens, maar zij kon minder vragen juist beantwoorden. “Ik had al bij de eerste aflevering vermoedens”, zegt Davey. “Toen al had ik bij het merendeel van de vragen ingezet op Eline. Bij de derde eliminatie wilde ik echt zeker zijn. Ik maakte een optelsom van alle proeven en legde die samen met mijn vermoedens. Mijn conclusie? Het kon niet anders dan dat het Eline was."

“Eigenlijk had ik geen tactiek”, zo zegt hij. “Ik werkte gewoon op gevoel en probeerde haar zoveel mogelijk tegen te houden. Dat was mijn spel in het spel. En dat was supervermoeiend. Je merkte dat ook op de beelden, aan de manier waarop we met elkaar omgingen. Je kan dat niet uitspreken, maar we zijn ook maar mensen. Soms was er wel wat frustratie, maar ze heeft dat heel goed gedaan.”

