Sinds enkele dagen is de hashtag #YouTubeIsOverParty trending in holebimilieus op Twitter. Alles heeft te maken met een opmerkelijke ontdekking die ene Rowan Ellis heeft gedaan. Zij is een Britse vrouw die geregeld filmpjes op YouTube plaatst vanuit een feministisch en queer perspectief.

Op 16 maart heeft ze een filmpje gepost waarin ze stelt dat haar clips niet verschijnen wanneer gebruikers van YouTube de zogenoemde "restricted mode" aanzetten. Dat is een kijkmodus die "gevoelige" of "volwassen" inhoud wegfiltert. Standaard staat die modus uitgeschakeld, maar een klein deel van de gebruikers kiest ervoor die aan te zetten.

Ook andere prominente YouTube-gebruikers uit de holebigemeenschap hebben sindsdien gemeld dat het platform hun video's wegfiltert in de "restricted mode", zelfs al zijn die onschuldig of helemaal niet aanstootgevend van aard. Zo zijn video's met woorden als "gay" of "bisexual" in de titel plots onzichtbaar in die kijkmodus.