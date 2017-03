"Ik wist meteen dat er iets niet klopte. Zodra ik iemand het appartement hoorde binnenkomen, riep ik "hallo", maar ik kreeg vreemd genoeg geen antwoord", zo vertelt Kardashian aangeslagen aan haar zussen Khloé en Kourtney.

"Hij pakte mijn benen vast, en ik had op dat moment geen kleren aan (enkel een ochtendjas, sic). Hij trok me naar zich toe op bed, en toen dacht ik "ok, nu gaat hij me verkrachten". Maar dat gebeurde niet. Hij bond mijn benen bij elkaar en richtte toen een wapen op mij. Toen dacht ik dat ze mij in mijn hoofd zouden schieten, en dat ik het niet zou overleven", vertelt ze. "Uiteindelijk namen me ze vast, stopten ze me in de badkamer en gingen ze er met mijn juwelen vandoor. Die spullen maken me niets uit, dat is allemaal vervangbaar, maar ik heb me enorm kwetsbaar gevoeld."

Op het moment van de feiten was Kim Kardashian alleen in het appartement in Parijs. Haar zus Kourtney was op stap, in het gezelschap van de bodyguard van de familie. De portier was door de daders overmeesterd. Kardashian vertelt haar zussen geëmotioneerd dat ze zich bijzonder kwetsbaar voelde.