"Ik denk dat hij erg goed was in een sport waarin wij niet goed waren", herinnert Perry zich de motivering voor de knokpartij. "Het was pure jaloezie." Hoewel het incident plaatsvond toen Trudeaus vader Pierre premier van Canada was, had dat er volgens Perry niks mee te maken. "Ik denk dat hij het enige kind was dat we in mekaar konden slaan."

"Dat zou nooit gebeuren met Barron Trump [de jongste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump]", reageert presentator Kimmel laconiek op de bekentenis. "Je zou nu ergens in Rusland zitten."

"Ik wil hier niet over opscheppen", besluit Perry. "Het was een vreselijke daad. Ik was een dom kind." Toch ziet hij ook een positieve kant aan het voorval. "Ik denk dat het hem heeft aangespoord om de lat hoog te leggen. Ik denk dat hij zich heeft voorgenomen dit te overstijgen en premier te worden."

Volgens The Guardian wenst het kabinet van Trudeau niet op de onthulling van Perry te reageren.