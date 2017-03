"Als trucjes als kamillethee of meditatiemuziek goed zouden helpen, dan zou ik geen werk hebben. Eigenlijk is een slaapprobleem heel vaak een ontregeling van het bioritme. Lize heeft ’s nachts heel veel geschreven. Normaal moet je dan slapen. In plaats van de dag af te bouwen, ben je die gaan opbouwen. Na verloop van tijd denkt je brein dat dat het is. Je verschuift het hele ritme. Eigenlijk heb je een jetlag zonder de reis."

"Als je wakker wordt in het midden van de nacht, dan moet je opstaan. Anders gaat je hoofd zich volgieten met gedachten en je gaat piekeren. Je gaat je brein trainen in slapeloosheid. Je wordt na verloop van tijd wakker tijdens de slaap omdat je brein denkt dat wakker zijn bij slaap hoort."

De slaapexperte raadt de mensen aan om dan ontspannende dingen te doen als lezen of televisie kijken. "Als je met een tablet of een computer werkt, word je geconfronteerd met blauw licht en moet je het scherm of het klavier bedienen, waardoor je brein opnieuw geactiveerd wordt."

"Schaapjes tellen is een goede tip", geeft Annelies Smolders nog mee. "Je gedachtengang wordt gericht op een punt en dan word je rustig. In de plaats van te piekeren over allerhande dingen in je hoofd."