Het was voor enkele mannen van de koppels even schrikken bij het kampvuur. “Aangeslagen” is eerder het juiste woord. Er waren onder meer beelden te zien van drie vrouwen van de koppels die met elkaar begonnen te kussen in het zwembad op het eiland Pong. Verrassing, want het waren niet de verleiders die aan de haal gingen met de vrouwen.

"Achterlijke kutwijven", is het eerste wat Jefferson roept. Merijn vraagt zich af wat hij aan het doen is als man: "Wat zijn wij aan het doen? Niets. Voor mij is dit vreemdgaan." Herbert concludeert dan weer: "Wij zijn de sukkels." Jolien had eerder al laten weten dat ze, als ze gedronken heeft, "naar meisjes toe gaat" maar "dat is niet bedriegen" in haar ogen.