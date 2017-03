Mediahuis heeft vandaag bovendien een aanvullend belang van 0,73% verworven in TMG, goed voor 337.932 gewone aandelen voor een prijs van 6 euro per aandeel. Het belang wordt aangekocht van de familie Kok die al decennia lang aandeelhouder in TMG is. Hiermee komt het totale belang van Mediahuis in TMG op 18,67%. Het belang is in een transactie buiten de beurs om verworven.