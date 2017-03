Hillenburg die eind jaren 90 de tekenfilmreeks Spongebob Squarepants heeft bedacht, lijdt aan de dodelijke spierziekte ALS. De ziekte zou nog in een vroeg stadium zijn. "Ik wil dat mijn omgeving en wie met mij werkt hiervan op de hoogte is", laat hij weten in aan Variety. "Iedereen die me kent weet dat ik zal blijven voortwerken aan de serie zolang ik het fysiek aankan", klinkt het voorts. "Mijn familie en ik zijn dankbaar voor jullie liefde en steun."

De 55-jarige tekenfilmbedenker was vroeger een biologieleraar die zijn liefde voor de oceaan heeft overgebracht in zijn animatiereeks. "Spongebob" is sinds de lancering in 1999 uitgegroeid tot een wereldwijd succes. In 2004 en 2015 zijn ook twee langspeeltekenfilms gemaakt over de personages. Bij ons is de reeks te zien op kinderzender Nickelodeon.