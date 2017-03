Thomas Cammaert (32) is afkomstig uit Ekeren, maar woont in Amsterdam, waar hij studeerde aan de toneelschool. Hij is al verschillende jaren actief als acteur in Nederland, o.a. in "Soldaat van Oranje". Ook bij ons was hij op televisie te zien, o.a. in "Vermist" en "Spoed".

Zijn ervaring als acteur kwam hem ook uitstekend van pas in "Wie is de mol?", zoals "De mol" in Nederland heet. Wekenlang kon Thomas Cammaert het spelverloop dwarsbomen en de pot laag houden. Zijn medekandidaten hadden nauwelijks wat in de gaten. Van de 55 keren dat werd gevraagd wie de mol was, viel zijn naam slechts 2 keer. Uiteindelijk werd hij ontmaskerd door cabaretière Sanne Wallis de Vries.