Will Ferdy (90): "Ik wou zijn wie ik ben, niet een rolmodel worden"

"De madammen" van Radio2 mochten Will Ferdy vanochtend op zijn 90e verjaardag verwelkomen. De zanger kwam in de jaren 70 uit de kast. "Voor mezelf, om mezelf te bevrijden. Nooit met het idee anderen te helpen, al is het wel zo gebleken."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Will Ferdy (90): "Ik wou zijn wie ik ben, niet een rolmodel worden"

"De madammen" van Radio2 mochten Will Ferdy vanochtend op zijn 90e verjaardag verwelkomen. De zanger kwam in de jaren 70 uit de kast. "Voor mezelf, om mezelf te bevrijden. Nooit met het idee anderen te helpen, al is het wel zo gebleken."