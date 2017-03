Vranckx zoekt IS in nieuwe seizoen “IS in het vizier”

Rudi Vranckx en zijn ploeg zochten IS en mensen die tegen de terreurgroep strijden . Hij ging daarvoor naar de frontlinies in onder meer Libië, Syrië, Irak. Vanaf dinsdag 21 maart is dit te zien op Canvas.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

