Alvaro Soler laat La Madeleine vollopen

Vanavond heeft de 26-jarige Spanjaard Alvaro Soler opgetreden in de Brusselse concertzaal La Madeleine. Zingen in ons land is speciaal voor hem, want zijn familie langs de kant van zijn moeder komen uit Antwerpen.

