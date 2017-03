Het Italiaanse modehuis heeft het nieuws zelf bekendgemaakt via sociale media. Harington is als model niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 was hij te zien in de schoenencampagne van Jimmy Choo.

Nu hebben Domenico Dolce en Stefano Gabbana van het gelijknamige modehuis hem gevraagd voor de campagne van hun nieuwe parfum, "The one for men". En over die samenwerking zijn de heren bijzonder enthousiast. "Kit belichaamt exact hoe we de ultieme Dolce & Gabbana-man voor ons zien: jong, natuurlijk, charmant, charismatisch en met een rijk en leuk karakter", zo laat het duo weten in een persbericht. "We konden ons letterlijk geen ander model voorstellen voor ons nieuwe parfum."

De beelden uit de reclamecampagne zullen te zien zijn vanaf september. Dolce & Gabbana houdt het via Twitter op één enkel teaserbeeld. Vanaf de zomer is Harington ook opnieuw te zien als Jon Snow in een nieuwe reeks van "Game of Thrones".