Twintiger Evan Speigel, die Snapchat amper vijf jaar geleden bedacht, mocht de openingsbel van de New York Stock Exchange luiden. Amper twee uur later stond de koers op 24 dollar per aandeel, liefst 40 procent boven de introductieprijs. Snap is daarmee goed voor een marktwaarde van 27,8 miljard dollar.

De fors hogere opening bewijst hoe gevoelig beleggers zijn voor het potentieel van Snap. De app Snapchat heeft na amper vier jaar al 158 miljoen dagelijkse gebruikers. Het zijn voornamelijk tieners en jonge twintigers, een groep die adverteerders via de traditionele mediakanalen moeilijk bereiken.

Snap is het eerste technologiebedrijf dat dit jaar in de VS naar de beurs trekt. Het is de grootste beursgang van een socialmediabedrijf sinds Twitter meer dan drie jaar geleden.

Wat is Snapchat? Kenner Hannes Coudenys legt het uit: