Facebook kondigde eerder al aan dat het, zoals in de VS, ook in Duitsland en Frankrijk maatregelen wil nemen tegen nepnieuws. Nederland is het derde Europese land waar het bedrijf een dergelijk initiatief neemt. In alle drie de landen vinden dit jaar verkiezingen plaats. Vanuit verschillende hoeken werd druk uitgeoefend op Facebook om desinformatiecampagnes tegen te gaan.

De werkwijze in Nederland is dezelfde als in andere landen. Gebruikers kunnen melding maken van berichten waarvan ze de echtheid betwijfelen. NU.nl en Nieuwscheckers, een initiatief van de Universiteit Leiden, gaan de berichten dan factchecken. Pas als beide organisaties het nieuws als onwaar hebben bestempeld, zet Facebook dat erbij in de vorm van een banner.

Het bericht kan ook lager in het nieuwsoverzicht terechtkomen. Berichten verwijderen, zal Facebook niet doen. "We willen gebruikers meer context geven, zodat ze beter weten wat ze kunnen vertrouwen en delen", zegt Patrick Walker, hoofd media van Facebook in Europa, aan de Nederlandse NOS.