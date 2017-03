Sonja Barend werd geboren op 29 februari 1940. Een schrikkeldag. Haar verjaardag viert ze dus gewoonlijk op 1 maart. Vanavond werd ze op een boeket getrakteerd bij "Cath & Gasten", waar ze aan tafel aanschoof.

Haar verjaardag was in zekere zin ook de aanleiding voor de zoektocht naar haar eigen raadselachtige familiegeschiedenis. Als klein meisje ontdekte ze op de verjaardagskalender van haar tante een meisje dat op dezelfde dag jarig was, en dezelfde voornaam had. "Wie is Sonja Barend?", vroeg ze haar tante, want zelf heette ze Sonja de Groot, net als haar jongere broertjes. "Dat ben jij", kwam het antwoord. "Je vader is in de oorlog omgekomen. Hij was joods."

Met weinig meer dan die karige uitleg moest Sonja de Groot/Barend het vele jaren doen. Zelfs toen ze al lang "de Koningin van de Talkshow" was, bleef juist het gesprek met haar eigen familie stroef verlopen. "Mijn moeder had het me natuurlijk allemaal moeten vertellen, maar ze kon het niet", zei ze in "Cath & Gasten".