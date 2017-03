Tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen was Oprah Winfrey een uitgesproken aanhanger van Hillary Clinton. Dat ze zelf ook wel eens een gooi zou kunnen doen naar het Witte Huis, was nog nooit bij haar opgekomen.

"Ik heb er eerder nooit over nagedacht. Zelfs nooit de mogelijkheid overwogen", zegt de voormalige talkshowhost in een gesprek met journalist David Rubenstein op Bloomberg TV. "Ik dacht: ik heb geen ervaring, ik weet niet genoeg". Maar de overwinning van Donald Trump heeft haar van gedachten doen veranderen. "Nu denk ik: Oh, óh."

Oprah Winfrey presenteerde tot 2011 25 jaar lang haar eigen talkshow. "Het was altijd mijn doel om mensen te doen inzien dat we meer met elkaar gemeen hebben dat dat we van elkaar verschillen", zegt ze daarover. Winfrey heeft haar eigen tv-zender en is nog altijd een van de invloedrijkste beroemdheden van de VS.