De concurrentie, en met name Facebook en vooral het merk Instagram, is de andere grote uitdaging voor Snapchat. Snapchat is wel het origineel, maar via Instagram bereikt Facebook veel meer gebruikers, terwijl het eigenlijk een kopie is van Snapchat.

Snapchat moet proberen om daarop proberen in te spelen en de kloof dicht te rijden, en tegelijk origineel uit de hoek blijven komen. Want het moet zijn jonge publiek -een moeilijk publiek dat hypes ook snel weer beu is- blijvend aan zich weten te binden.