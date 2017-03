De Vlaamse versie van Viceland is vanaf vandaag al beschikbaar in het basispakket van Telenet, op kanaal 21. Vanaf 1 juni zal de zender ook worden opgenomen in het basispakket van Proximus.

Om de lancering te vieren, maakte Vice de nieuwe documentaire "Census België". In de docu van een uur geven jongeren uit het hele land hun mening over zichzelf, politiek, drugs, seks, liefde, geld en klimaatverandering.

De 24-urenzender werd in februari 2016 al gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada, en later volgden ook Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Tegelijk met de introductie in België Viceland vanaf nu ook in Nederland te bekijken.