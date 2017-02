De Duitse film- en televisiewereld rouwt om het overlijden van de 73-jarige acteur Martin Lüttge. De acteur is vorige week overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Martin Lüttge is vooral bekend van zijn rol in de crimiserie "Tatort". Hij vertolkte de hoofdcommissaris Bernd Flemming een vijftiental keer tussen 1992 en 1997. Na vijf jaar hield hij zijn rol voor bekeken omdat zich niet goed voelde bij "de dood, het verderf en de treurnis in de serie". In 2000 vertolkte hij de rol van Flemming nog een keer.

Martin Lüttge was een gevierd theateracteur en speelde ook mee in tientallen televisieproducties. Van 2007 tot 2013 was hij te zien in 94 afleveringen van "Forsthaus Falkenau".