Maar het blijft hier niet bij gsm's. Mobiel is al lang niet meer gewoon draagbare telefoontoestellen. De technologie van de nabije toekomst zit overal, van je kleren tot in je oren. Wearable tech, the internet of things, of simpelweg een internetchip in alles wat los of vaststaat is de toekomst. Of het nu gaat over slimme uurwerken, slimme kledij of zelfs slimme zeehonden, alles wordt binnenkort geconnecteerd.

