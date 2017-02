De videowebsite YouTube is per dag goed voor een miljard uur afgespeelde video. Dat is een verdubbeling tegenover 2015. Eind 2014 lag het aantal bekeken uren video per dag op ongeveer 300 miljoen uur.

De grote progressie is volgens YouTube te danken aan het feit dat de gebruikers steeds langer naar video's kijken. "Dat is het geweldige aan deze mijlpaal", schrijft Cristos Goodrow van YouTube in een blog.

"We hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken, maar het is niet alleen ons succes. Het is te danken aan al onze gebruikers en aan iedereen die zijn of haar creatieve video's heeft gepubliceerd op YouTube. Hartelijk dank vanwege iedereen bij YouTube", besluit Goodrow.