“De muziek heeft eigenlijk mijn leven gered, ja.” Zaki lacht wanneer we hem vragen naar hoe hij op de VRT terecht is gekomen. “Ze waren in die tijd op zoek naar een diskjockey, want die hadden ze nog niet. Ik kende niets van radio maken, dus dat leek me interessant. Ik nam deel aan de wedstrijd en ik won ze nog ook."

Zaki is vol lof over hun toenmalige producer Guido Cassiman (hij overleed eind 2015 nvdr.). “Hij had een neus voor talent en gaf je ook de ruimte om dat talent te ontwikkelen. Omroep Brabant was een soort van familie. We hadden constant het gevoel dat we iets speciaals aan het doen waren.” In die tijd kwamen platenfirma’s regelmatig op bezoek bij presentatoren om hen ervan te overtuigen om bepaalde plaatjes te draaien.

“Ik heb wel ’s geld aangeboden gekregen om dat te doen, ja. Maar ik zei altijd: ‘Het moet genoeg zijn om er meteen mee op pensioen te kunnen gaan.’ En zoveel was het hen nooit waard. Vreemd he? (lacht) Een plaat bestond pas als ze gedraaid werd op de radio. Maar we hadden echt niet de macht om carrières te maken of te kraken.”