"My First Highway", eerste langspeelfilm van Kevin Meul in première

Tot 5 maart vindt in Antwerpen, Gent, Brugge en Kortrijk het Jeugdfilmfestival plaats. Dit weekend gaat daar "My First Highway" in première, de eerste langspeelfilm van de Vlaamse regisseur Kevin Meul. De film vertelt het verhaal van een 16-jarige jongen die tijdens een vakantie in Spanje zijn onschuld verliest en hoe hij moet met pijn in het hart definitief afscheid nemen van zijn kindertijd.

