Leyers, de oudste dochter van Jan Leyers, praat met de getuigen, voor en na de operatie. "We volgden 20 kandidaten met een serieus complex voor, tijdens en na de plastische ingreep die hen van dat complex moet helpen", zegt Leyers.

"Die complexen zijn zeer uiteenlopend. We hebben mensen die problemen hebben met hun oren, met haaruitval, tanden, borsten, buik of benen. Zowat elk lichaamsdeel komt aan bod. We willen vooral de vooroordelen rond plastische chirurgie, een vooroordeel dat ik eerlijk gezegd ook had, wegnemen en duidelijk maken dat deze specialisten er heel vaak voor zorgen dat mensen zich opnieuw gewoon normaal kunnen voelen en niet langer meester moeten zijn in het verstoppen van hun anders zijn."

Het team plastisch chirurgen bestaat uit Dr Fabrice Rogge, Dr Bart Decoopman, Dr Carl Van Waes en tandarts Luc Van Doorne.

In Het Laatste Nieuws omschrijft Leyers het programma als "pure human interest". Leyers was trouwens verrast dat ze gevraagd werd voor het programma. "Ik heb eerst alles goed bekeken, gewikt en gewogen. Dat ik voor Vijf al eens een aflevering had gehost van "Vier handen op een buik" heeft meegespeeld. Blijkbaar heb ik daar de juiste empathie getoond. Die verantwoordelijkheidszin, dat zorgende, dat heb ik van thuis uit. Wellicht omdat ik de oudste van vier zussen ben en altijd voor hen in de bres ben gesprongen (Dorien is de zus van Olga, Billie en Ella, nvdr)."