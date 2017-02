Botox: nog altijd een taboe?

Linda De Mol, Gerard Joling, Gordon, Ronald de Boer. In Nederland is het gebruik van botox, en er voor uit komen, heel gewoon. In Vlaanderen ligt dat helemaal anders: wie mooi en bekend is, geeft liever niet toe dat een beetje botox helpt. Moeten we dit taboe doorbreken? Dokter Francine Tempels en Belle Perez zijn te gast in "Van Gils & Gasten".

