De Amerikaanse zender NBC heeft een 51e seizoen van de soapserie "Days of our lives" besteld. "Het is een geweldige dag in Salem. We zijn blij dat we na meer dan 51 jaar nog steeds lid blijven van de NBC-familie", meldt de producer van "Days of our lives", Ken Corday.

"Days of our lives" is een van de langstlopende soapseries ooit. De eerste aflevering van de soap werd uitgezonden in 1965. De langstlopende soapserie die nog steeds aan de gang is, is de Britse soap "Coronation Street". Die serie is aan seizoen 57 toe en werd voor het eerst uitgezonden in 1960.

In Vlaanderen werd de eerste soap op VTM uitgezonden. "Familie" is sinds 1991 al goed voor 26 seizoenen televisieplezier. De VRT ging in 1995 van start met "Thuis".

Volgens het Guinness Book of Records is de langstlopende soap ooit de serie "Guilding light". De serie begon in 1937 op radiozender NBC en vanaf 1952 kwam de serie ook op televisie bij de zender CBS. Na 15.762 afleveringen werd de stekker uit de reeks getrokken in 2009.