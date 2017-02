Dat is in die culturen niet zo vanzelfsprekend, benadrukt ze. "Het is een belangrijk, maar heel heikel punt. En toch doen we dat, want we zijn ervan overtuigd dat dat de meest duurzame vorm van ontwikkelingshulp is. Dat moeders ook, of zelfs met name, in die kampen kunnen kiezen dat elk kind een gewenst kind is. Wij zeggen: "Zwanger worden by choice, not by chance"."

De informatie over anticonceptie moet ook heel stiekem gegeven worden. "Wat we doen is zoals vroeger wat de vrouwengilde deed. We richten dagen in dat de vrouwen naai- of make-uples kunnen krijgen en geven dan stiekem informatie mee."