In het ongewisse van elkaars "status" moest het gezelschap vervolgens onder elkaar uitmaken wie de afvaller was. Als dat lukte, verdiende de groep 3.000 euro en moest die afvaller naar huis. Als dat niet lukte, verdiende de groep geen geld en bleef de afvaller in het spel. In dat geval moest de kandidaat met de op een na slechtste score naar huis.

Niemand bekende dat zij of hij een rood scherm te zien had gekregen. Het kwam tot een stemming en de groep duidde Annelies als afvaller aan. Dat was fout gegokt, want het bleek dat zij wel degelijk een groen scherm had gekregen. Geen geld voor de groep dus én de echte afvaller mocht in het spel blijven ten nadele van de kandidaat met de op een na slechtste score. En dat was Marzena.