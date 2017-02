Van 2 tot 5 maart vindt het Stockholms Feministiska Filmfestival plaats in de Zweedse hoofdstad. Nu al pakt het feministische filmfestival uit met de opmerkelijke resultaten van een analyse van Netflix in Zweden. Van alle films die het platform vorig jaar aanbood, was de regie in liefst 96 procent van de gevallen in handen van een man.

Ook bij andere topfuncties was sprake van een ernstig genderonevenwicht. Zo was liefst 87 procent van alle scenarioschrijvers eveneens een man, net als 74 procent van de producers. Opvallend: ook 78 procent van de hoofdrollen was voor een man voorbehouden.

Slechts 1,5 procent van de films die in 2016 op Netflix in Zweden waren te zien, hadden een vrouw als hoofdrolspeler én als regisseur. Het plaatje bij de tv-series die Netflix vorig jaar in Zweden toonde, is al niet veel fraaier. Ook hier was de regisseur in 85 procent van de gevallen een man.