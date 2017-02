De televisiepresentator en publieksopwarmer Rob Vanoudenhoven heeft een cursus geschreven voor publieksopwarmers in spe. "Al doende leert men, zeker in dit vak. Laat er geen misverstand over zijn: dit is echt een vak", zegt de 49-jarige Vanoudenhoven in Het Nieuwsblad.

Rob Vanoudenhoven begon zijn carrière dertig jaar geleden als publieksopwarmer bij "De drie wijzen". Hij ontdekte zelf Sven de Leijer en introduceerde hem in het vak.

"Een publieksopwarmer is echt nodig. Zonder opwarmer ligt een programma volledig op zijn gat. En dan heb ik het niet alleen over humoristische programma's, maar ook over pakweg een verkiezingsdebat. Een televisiestudio blijft een kunstmatige omgeving en het publiek moet gerustgesteld worden."