De Duitse internetondernemer Kim Schmitz, bekend als Kim Dotcom van filesharingwebsite Megaupload, mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een rechter in Nieuw-Zeeland beslist.

De advocaat van Kim Schmitz kondigde na de uitspraak meteen aan dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. In de VS wordt Schmitz vervolgd voor onder meer het schenden van de auteursrechten, het witwassen van geld en fraude.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben de activiteiten van Schmitz met zijn videodeelsite Megaupload de Amerikaanse film- en muziekindustrie voor zeker 500 miljoen dollar gekost.

Kim Schmitz vestigde zich een tiental jaar geleden in Nieuw-Zeeland. In 2012 werd Kim Schmitz aangehouden en werden heel wat goederen en luxewagens van de internetondernemer in beslag genomen. Sindsdien vecht Schmitz een juridische strijd uit met de Nieuw-Zeelandse autoriteiten over zijn mogelijke uitlevering aan de VS.