De Britse openbare omroep BBC werkt aan een nieuwe zevendelige documentairereeks "The blue planet 2". De sequel op de succesvolle reeks "The blue planet" uit 2001 wordt opnieuw gepresenteerd door David Attenborough.

De documentairemakers van de BBC's Natural History Unit hebben de voorbije vier jaar opnames gedaan in alle oceanen op aarde voor de nieuwe reeks.

Er werd gebruikgemaakt van de meest innovatieve technieken om het leven onder water in beeld te brengen. De documentairemakers zijn er onder meer in geslaagd om camera's te bevestigen op de rug van orka's in de oceaan.

"Ik ben heel opgewonden om opnieuw op ontdekkingstocht te gaan in de onderwaterwereld. Het grootste deel van de aarde is bedekt met water, maar we weten er het minste over", meldt David Attenborough. De nieuwe zevendelige serie "The blue planet 2" wordt later dit jaar uitgezonden op BBC One.