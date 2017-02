Door het aandelenbelang van Navitas B.V. (de investeringsmaatschappij van de familie Zeeman), goed voor 6,7 procent, over te nemen beschikt Mediahuis "met zekerheid" over bijna 60 procent van de aandelen in TMG. 42 procent was immers al in handen van de familie Van Puijenbroek. Op 10 februari nam Mediahuis nog de 11 procent over die Delta Lloyd in TMG had. (42% + 11% + 6,7% = 59,7%)

Tegen 8 maart zullen de Vlaamse uitgever en de Nederlandse investeringsmaatschappij een aanvraag tot goedkeuring van het bod indienen bij de financiële waakhond, de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.

De Mol heeft echter laten weten dat de verkoop van zijn belang in TMG van ruim 20 procent geen optie is. Ysebaert (Mediahuis) wil snel rond de tafel gaan zitten met Talpa. "We sluiten continuering van het aandelenbelang van Talpa in TMG zeker niet bij voorbaat uit."