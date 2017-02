Pierre en Gilles stellen opmerkelijke portretten voor in Elsene

Veel grote sterren zijn er al gepasseerd, in het atelier van kunstenaarsduo Pierre en Gilles. Al veertig jaar combineert het koppel fotografie met schilderkunst. Het resultaat zijn exuberante portretten: kleurrijk, iconisch, homo-erotisch ook, en bij momenten provocerend. Hun werk is momenteel te zien in het Museum van Elsene.

